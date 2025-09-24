En estado grave un joven de 19 años tras ser apuñalado en Las Gabias, Granada: una persona ha sido detenida

Redacción Andalucía Europa Press 24 SEP 2025 - 14:00h.

La Guardia Civil ha detenido a un chico de 18 años por su presunta implicación en el apuñalamiento de un joven de 19 que resultó herido de gravedad

Según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández la investigación sobre estos hechos sigue abierta

GranadaLa Guardia Civil ha detenido a un chico de 18 años por su presunta implicación en el apuñalamiento de un joven de 19 que resultó con heridas inciso contusas en la tarde de este pasado martes en una riña en Las Gabias, en el área metropolitana de Granada.

Según ha apuntado en declaraciones a los medios, preguntado por este asunto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en San Fernando (Cádiz), la investigación sobre estos hechos, tras los que se identificaba y detenía al presunto autor, sigue abierta.

Fuentes de la Guardia Civil por su parte han informado a Europa Press que el detenido por su presunta implicación con los hechos es un joven de 18 años. La víctima se recupera de sus heridas en un centro hospitalario de la capital granadina.