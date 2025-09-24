Varias trabajadoras alertaron a la seguridad del recinto tras detectar un teléfono móvil oculto

El arrestado ya había sido detenido en 2023 por hechos similares en otra gran superficie de la ciudad

CádizLa Policía Nacional ha detenido en Jerez a un hombre de 29 años acusado de un presunto delito contra la intimidad por instalar dispositivos de grabación ocultos en los aseos femeninos de un centro comercial donde trabajaba como empleado de limpieza.

Según ha informado este miércoles la Policía, varias trabajadoras alertaron a la seguridad del recinto tras detectar un teléfono móvil oculto tras las rejillas de ventilación de los baños exclusivos para empleadas. El dispositivo estaba orientado hacia el interior con el objetivo de captar imágenes en momentos de intimidad.

Los agentes desplazados al lugar confirmaron la existencia del terminal, que transmitía las grabaciones en tiempo real a un reloj inteligente vinculado al detenido. Las primeras pesquisas apuntan a que el arrestado pretendía observar y grabar a sus propias compañeras mientras se encontraban desnudas o en ropa interior.

Había sido detenido en 2023 por hechos similares

La investigación permitió identificar al propietario del móvil como un trabajador de limpieza del centro comercial. Tras su arresto, se constató que ya había sido detenido en 2023 por hechos similares en otra gran superficie de la ciudad.

Con autorización judicial, los agentes de la Brigada de Policía Judicial accedieron al contenido del dispositivo intervenido, donde localizaron grabaciones de varias mujeres afectadas. La Policía ha precisado que no existen indicios de que las imágenes hubieran sido compartidas o difundidas a terceros.