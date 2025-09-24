Redacción Andalucía 24 SEP 2025 - 14:42h.

El restaurador Pedro Manzano asegura que la Virgen de la Esperanza Macarena ha recuperado su mirada original tras quitarle la pasta de madera colocada en la polémica restauración

La Macarena concluye con éxito la primera fase de su restauración y encara ya los trabajos estructurales

SevillaEra la noticia más esperada por los hermanos de la Hermandad de la Macarena y ha llegado bastante antes de lo esperado. Según ha confirmado el restaurador Pedro Manzano en un vídeo difundido por la corporación, la Virgen de la Esperanza ha recuperado la expresión de su mirada original tras retirar la pasta de madera que se le había aplicado en la polémica intervención realizada meses atrás por Francisco Arquillo.

Manzano explicó que la operación ha permitido alcanzar la línea original del párpado, lo que ha devuelto a la Imagen “la impronta que siempre tuvo”. “Debemos estar muy satisfechos, puesto que se ha logrado sin alterar ni la línea de los ojos ni la policromía de la zona”, aseguró con evidente satisfacción.

La Hermandad de la Macarena, que vivió meses de incertidumbre tras aquel procedimiento, celebra este paso como un hito dentro de un proceso que seguirá adelante con calma y firmeza. Desde San Gil insisten en que los plazos no se verán reducidos, ya que el objetivo es devolver a la Dolorosa el máximo esplendor posible y garantizar la conservación de la talla.