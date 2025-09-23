Rocío Amaro 23 SEP 2025 - 16:33h.

La Hermandad de la Esperanza de Triana anuncia el histórico recorrido de su Virgen por Sevilla, que incluirá Polígono Sur, San Jacinto y la Catedral con motivo del 75 aniversario del Dogma de la Asunción

Para recibir a la Virgen, la calle Asunción, en Los Remedios, luce un imponente mural con el rostro de Nuestra Señora de la Esperanza, obra del fotógrafo Manuel Llorente

Compartir







SevillaSevilla se prepara para un acontecimiento histórico en la vida de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Este mes de octubre, la venerada imagen de Nuestra Señora de la Esperanza recorrerá diferentes barrios de la ciudad, incluyendo el Polígono Sur y San Jacinto, hasta llegar a la Catedral, en el marco de una misión especial y para conmemorar el 75 aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen.

Para marcar la llegada de la Virgen y rendirle homenaje, desde ayer la calle Asunción, en Los Remedios, luce un imponente mural con el rostro de la Esperanza, obra del fotógrafo Manuel Llorente. La iniciativa, compartida por la propia hermandad, recuerda la histórica petición de bautizar esta calle con el nombre que hoy la identifica, en homenaje a la proclamación del Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, proclamado el 1 de noviembre de 1950.

Una salida extraordinaria e histórica

El itinerario de la Virgen comenzará el 3 de octubre con su traslado desde la Capilla de los Marineros hasta la Parroquia de Señora Santa Ana. Desde allí, el 4 de octubre partirá hacia la Parroquia de San Pío X, en el Polígono Sur, donde recibirá una cálida acogida. La misión continuará con el rosario matutino hasta la Parroquia de Jesús Obrero el 12 de octubre, antes de regresar a la Capilla de los Marineros el 18 de octubre tras recorrer distintos puntos emblemáticos de la ciudad, incluidos el Parque de María Luisa y la Universidad de Sevilla.

PUEDE INTERESARTE Cádiz impulsa su futuro carnavalero: la Escuela Municipal del Carnaval abre sus puertas el 20 de octubre

El 22 de octubre, la Virgen se trasladará a la Parroquia de San Jacinto y, finalmente, el 25 de octubre partirá hacia la Catedral de Sevilla, donde permanecerá entre el 26 y el 31 de octubre para un besamano y un solemne triduo. La misión culminará el 1 de noviembre con una procesión triunfal de regreso a su Capilla de los Marineros, recorriendo el centro de la ciudad y recibiendo la bienvenida de la corporación municipal en Plaza Nueva.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Hermandad de la Esperanza de Triana destaca que esta misión no solo busca fortalecer la devoción y la fe de los barrios que visitará la Virgen, sino también recordar la importancia histórica y espiritual de la proclamación del Dogma de la Asunción. La combinación de tradición, arte y religiosidad, con elementos como el mural en Los Remedios, convierte este acontecimiento en un momento histórico y sin precedentes.