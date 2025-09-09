Redacción Andalucía 09 SEP 2025 - 17:06h.

La imagen ha superado con éxito un tratamiento de 24 días sin oxígeno y afronta ahora una fase centrada en corregir deficiencias estructurales

SevillaLa Hermandad de la Macarena ha dado por finalizada la primera fase de la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena, centrada en un tratamiento de anoxia para eliminar cualquier posible presencia de insectos xilófagos en la talla. El proceso, desarrollado por la empresa especializada Samitech bajo la supervisión del conservador-restaurador Pedro Manzano, se ha prolongado durante 24 días dentro de una cámara en la que la concentración de oxígeno ha sido del 0,00%.

Según explicó el director técnico de Samitech, Roberto Fernández Ramos, el tratamiento ha sido “un éxito de principio a fin”, cumpliendo los plazos previstos y garantizando que cualquier forma de vida que dependiera del oxígeno ha quedado eliminada. Además, ha confirmado que la integridad de la imagen no se ha visto alterada y que no existe variación estética respecto al momento en que se inició el proceso.

Pedro Manzano, encargado de supervisar la operación, ha calificado igualmente de “exitoso” el procedimiento, subrayando que el ciclo de 24 días se completó sin ningún incidente y con resultados óptimos para encarar ahora la siguiente etapa de la restauración.

Próximos pasos: intervención estructural

Tras esta primera fase, los trabajos se centrarán en corregir las deficiencias estructurales detectadas en las pruebas diagnósticas realizadas durante el verano. Entre ellas, destaca la desunión de varias piezas en el lado izquierdo de la mascarilla y la actuación sobre un nudo desestructurado localizado en la parte posterior de la espalda.

Asimismo, Manzano examinará zonas de la estructura a las que no se pudo acceder en los estudios de imagen previos, con el objetivo de garantizar la estabilidad de la talla antes de pasar a intervenciones externas.

La Hermandad subraya que esta restauración se lleva a cabo con la máxima cautela y transparencia, después de que en julio el cabildo general de hermanos aprobara por mayoría los trabajos sobre una imagen considerada uno de los grandes referentes devocionales de Sevilla.