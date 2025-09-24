Rocío Amaro 24 SEP 2025 - 06:00h.

El servicio, que se amplía de 12 a 29 zonas y de 18 a 50 agentes, arrancará el 1 de octubre con turnos de 23:00 a 7:00 horas los 365 días del año

Los serenos refuerzan la seguridad ciudadana con tareas de mediación, acompañamiento a vecinos vulnerables y detección de incidencias urbanas

SevillaEl Ayuntamiento de Sevilla refuerza a partir del próximo 1 de octubre uno de los programas que más impacto tuvo en la vida nocturna de la ciudad en el último año, los agentes cívicos, conocidos popularmente como serenos. Finalmente serán 50 (en lugar de los 36 previstos inicialmente) los que se desplegarán por 29 barrios todas las noches del año, en horario de 23:00 a 7:00 horas.

El alcalde, José Luis Sanz, dio la bienvenida esta semana a los aspirantes en el arranque de su formación, que incluye protocolos de actuación de CECOP y Protección Civil, además de novedades como la preparación específica en prevención de violencia de género y contra la LGTBfobia, impartida por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Serenos de proximidad, seguridad y mediación

Los serenos no sustituyen a la Policía Local, pero se han consolidado como un refuerzo de cercanía. Informan a vecinos y visitantes, median en conflictos, acompañan a personas vulnerables, detectan incidencias en el mobiliario urbano y avisan de inmediato al CECOP en caso de emergencia. Su labor busca prevenir, aportar tranquilidad y reforzar la convivencia desde la calle.

Durante el proyecto piloto desarrollado entre diciembre de 2023 y 2024 en 12 barrios del Casco Histórico, 18 agentes cívicos realizaron casi 500 avisos al CECOP por incidencias que fueron desde cortes de alumbrado hasta robos, incendios o emergencias médicas. También acompañaron a vecinos vulnerables y ofrecieron asistencia a personas sin hogar.

Más barrios, más inversión, más empleo

El nuevo contrato amplía la cobertura a 29 zonas de la ciudad, incluyendo el Casco Histórico, Triana, Los Remedios, San Bernardo o varias áreas de Sevilla Este. La inversión asciende a 2,6 millones de euros, frente a los 725.000 del anterior programa, y contempla más de 110.000 horas de servicio entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, con posibilidad de prórroga.

Además, casi 40 de las contrataciones corresponden a personas desempleadas inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral del Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, dentro de la estrategia ERACIS+.

“Los serenos venían para quedarse”

El alcalde Sanz destacó que “la incorporación de medio centenar de serenos no solo mejora la seguridad y la convivencia en Sevilla, sino que supone una oportunidad laboral para vecinos de barrios vulnerables con dificultades de acceso al empleo”.

“Dije que los serenos venían para quedarse, y así estamos cumpliendo. Su presencia incrementa la percepción de seguridad, mejora la convivencia y contribuye a que Sevilla sea una ciudad más segura y solidaria”, concluyó el regidor.