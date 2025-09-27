Redacción Andalucía Europa Press 27 SEP 2025 - 16:17h.

Los hechos han ocurrido a las 12:30 horas en una empresa de ladrillos ubicada en la carretera N-323A

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de 61 años con signos de violencia en Benaocaz, Cádiz

Compartir







GranadaUn trabajador ha muerto este sábado en Otura, Granada, tras sufrir un accidente con una máquina en una empresa de ladrillos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El teléfono 112 ha recibido el aviso del suceso a las 12:30 horas; el testigo que ha dado la voz de alarma indicaba que había un trabajador herido en una empresa de ladrillos ubicada en la carretera N-323A.

Accidente laboral

Fuentes de la Guardia Civil y de la Policía Local han confirmado que el trabajador, de 59 años, ha fallecido en un accidente laboral, del que no han trascendido más detalles y por el que se ha activado el protocolo judicial.

Se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local; además, se ha informado también de lo ocurrido al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.