Israel bombardea la sede de la cadena Al Manar, en Beirut

Zoe Armenteros 03 MAR 2026 - 08:48h.

Estados Unidos amenaza a Teherán con "una gran ola" de ataques que está por venir

La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

EEUU ha pedido a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Próximo en medio de la oleada de ataques con Irán. El presidente estadounidense, además ha presumido de tener capacidad para mantener la guerra contra Teherán gracias a su "suministro ilimitado de armas". A Donald Trump, por el momento, no parece preocuparle el caos desatado en la región, después de que el régimen iraní prometiese venganza por la muerte de su máximo líder, Ayatolah Jamenei.

Irán ha lanzado, en represalia, drones y cohetes contra bases militares estadounidenses en los países vecinos. Arabia Saudí ha confirmado un incendio en la Embajada de EEUU, en Riad tras ser alcanzada por dos drones iraníes. También la Embajada estadounidense en Kuwait ha cerrado y evacuado a su personal "no esencial", así como las de Jordania, Bahréin e Irak.