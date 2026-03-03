La guerra EEUU e Israel contra Irán, en directo: fuerzas de Teherán atacan la embajada de EEUU en Riad y una base en Bahréin
Estados Unidos amenaza a Teherán con "una gran ola" de ataques que está por venir
La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz
EEUU ha pedido a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Próximo en medio de la oleada de ataques con Irán. El presidente estadounidense, además ha presumido de tener capacidad para mantener la guerra contra Teherán gracias a su "suministro ilimitado de armas". A Donald Trump, por el momento, no parece preocuparle el caos desatado en la región, después de que el régimen iraní prometiese venganza por la muerte de su máximo líder, Ayatolah Jamenei.
Irán ha lanzado, en represalia, drones y cohetes contra bases militares estadounidenses en los países vecinos. Arabia Saudí ha confirmado un incendio en la Embajada de EEUU, en Riad tras ser alcanzada por dos drones iraníes. También la Embajada estadounidense en Kuwait ha cerrado y evacuado a su personal "no esencial", así como las de Jordania, Bahréin e Irak.
Israel bombardea la sede de la cadena Al Manar, en Beirut
El Ejército de Israel ha iniciado en la madrugada de este martes una nueva oleada de ataques contra la capital libanesa, Beirut, y ha bombardeado la sede de la cadena de televisión Al Manar. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a atacar la sede y los depósitos de armas de la organización terrorista Hezbolá en Beirut", ha anunciado la cartera militar en su cuenta de Telegram sin dar más detalles.
Arabia Saudí se lamenta de que EEUU solo esté defendiendo a Israel
"Estados Unidos nos ha abandonado, centrando sus sistemas de defensa en proteger a Israel y dejando a los estados del Golfo que albergan sus bases militares a merced de los misiles y drones de Israel." Esta ha sido la declaración de un funcionario saudí a los periodista de Al Jazeera.
Israel presume de haber dado "un duro golpe" a la Yihad Islámica tras matar a un alto cargo en el sur de Beirut
El Ejército de Israel ha presumido este lunes de haber dado "un duro golpe" a Yihad Islámica tras haber matado a Adam Adnan al Ozman, alto cargo del brazo armado de la organización, las Brigadas al Quds, en un ataque llevado a cabo en la capital libanesa, Beirut. "Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han atacado y abatido a Adam Adnan al Ozman, comandante de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina en Líbano, en la zona de Beirut durante la noche del lunes", según el comunicado del Ejército de Netanyahu.
Hezbolá reivindica un ataque contra dos bases militares de Israel
El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha reivindicado este martes la autoría de un ataque con drones contra dos bases militares de Israel, en respuesta a los ataques del Ejército de este país sobre decenas de municipios de Líbano, incluida su capital, Beirut. El grupo ha indicado que ha atacado con múltiples drones la base de Nafah, ubicada en los Altos del Golán sirios --un territorio ocupado militarmente por Israel desde 1967--, después de reivindicar un ataque del mismo tipo contra la base aérea de Ramat David, situada al sureste de la localidad israelí de Haifa.
Israel vuelve a lanzar sus tropas sobre el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos contra el país
El Ejército de Israel ha desplegado este martes tropas en puntos del sur de Líbano, en una nueva incursión en una nueva incursión sobre el territorio que deja ya más de 50 muertos, en el marco del ataque simultáneo de Estados Unidos e Israel contra Irán, según el comunicado de Israel que habla de ataques "en paralelo con la operación 'León Rugiente' --lanzada contra Teherán durante la jornada del sábado--.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están trabajando para crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte a través de ataques extensos contra infraestructura de Hezbolá, con el objetivo de evitar amenazas y evitar intentos de infiltración en el Estado de Israel".
Arabia Saudí confirma un incendio en la Embajada de EEUU en Riad tras ser alcanzada por dos drones
El Gobierno de Arabia Saudí ha confirmado en la madrugada de este martes que la Embajada estadounidense en Riad está sufriendo un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico. El portavoz del Ministerio de Defensa saudí, el general Turki al Maliki, ha indicado en su cuenta de X que la legación diplomática de Washington ha sido alcanzada por dos drones, si bien ha matizado que se trata de estimaciones preliminares.
EEUU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Próximo en medio de la oleada de ataques con Irán
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado este martes a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar "inmediatamente" 14 países de la región de Oriente Medio, dada la existencia de "graves riesgos" para su "seguridad". Concretamente, las autoridades estadounidenses han llamado a sus ciudadanos a abandonar Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Irak, Omán, Qatar, Israel, Jerusalén Este y Gaza, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Yemen y Emiratos Árabes Unidos.