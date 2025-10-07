El detenido ya había sido sancionado en varias ocasiones por circular sin carnet de conducir

MarchenaLa Policía Local ha detenido a un hombre tras agredir a varios agentes e incluso morder a uno de ellos en Marchena, Sevilla. Todo ha ocurrido tras ser arrestado por circular sin permiso de conducir en un control de verificación de documentación, una campaña impulsada por la Dirección General de Tráfico.

A las autoridades les constaba que sobre el hombre había una requisitoria de ingreso en prisión por otros hechos delictivos. El detenido ya había sido sancionado en varias ocasiones por circular sin carnet y realizar maniobras con fuertes aceleraciones, según indica Europa Press.

El detenido se puso violento y agresivo durante el control policial

En el informe policial se destaca que el hombre se puso “violento y agresivo” después de ser informado de las consecuencias de su peligrosa conducta. El arrestado arremetió contra ellos e incluso mordió a uno de los agentes en un brazo y en una pierna. Al final, fue reducido y detenido por los delitos cometidos y el policía tuvo que ser trasladado y atendido en el centro de salud de la localidad.

El hombre sido acusado de atentado a agentes de la autoridad, lesiones y conducir sin licencia. Las investigaciones continúan y el detenido ha sido puesto a disposición judicial.