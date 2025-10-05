Iván Sevilla 05 OCT 2025 - 18:09h.

Policías y sanitarios evitan la muerte de un hombre que sufrió un ataque al corazón en Sevilla

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar las iniciaron los agentes tras llegar en dos minutos

SevillaAgentes y sanitarios consiguieron en la madrugada del sábado 4 de octubre salvar la vida a un hombre de 49 años que se había desplomado al suelo por un infarto repentino. Estos hechos ocurrieron en Sevilla capital.

Según ha afirmado el servicio de Emergencias del Ayuntamiento hispalense, resultó clave la "rápida intervención" de la Policía Local. Ya que llegaron al lugar donde se encontraba el afectado en solo "dos minutos" tras recibir el aviso.

Tres patrullas acudieron al punto donde estaba el viandante, tendido por ese ataque al corazón que le había dado. Eran las 3:14 horas cuando un testigo alertó para pedir ayuda inmediata y urgente.

45 minutos de una RCP exitosa

Los efectivos movilizados iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que continuó después el equipo médico. El 061 siguió contando con el apoyo de los agentes para "el masaje cardíaco". Las labores se prolongaron durante 45 minutos.

Afortunadamente, lograron recuperar al hombre, que fue estabilizado y evacuado al Hospital Virgen del Rocío. La Policía Local escoltó a la ambulancia durante el trayecto para que llegase antes al citado centro.

"Un gran trabajo en equipo para salvar una vida. Los agentes mantienen contacto con sus familiares para conocer su evolución. Deseamos su pronta recuperación", expresan desde Emergencias Sevilla tras la actuación exitosa.