Rocío Amaro 03 OCT 2025 - 13:52h.

La Guardia Civil ha detenido en Brenes a un hombre acusado de un homicidio tras presentarse en las dependencias policiales asegurando que había matado a su madre

El Ayuntamiento de Brenes ha decretado un día de luto oficial desde las 13:00 horas de este viernes

SevillaLa Guardia Civil ha detenido en Brenes, Sevilla, a un hombre acusado de un homicidio tras presentarse voluntariamente en las dependencias policiales de la localidad asegurando que había matado a su madre. Tras dicha confesión, una patrulla se desplazó al domicilio de la víctima para realizar la inspección ocular y confirmó la presencia del cuerpo.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos habrían ocurrido días antes de la entrega del presunto autor. Aunque la muerte se produjo el pasado miércoles, el hombre se personó en el cuartel durante la mañana del viernes para confesar lo sucedido.

Por el momento, no han trascendido datos sobre la edad de los implicados ni sobre las circunstancias concretas de la muerte. La investigación está siendo llevada a cabo por la Policía Judicial, que continúa recopilando pruebas y esclareciendo los detalles del caso.

Luto oficial en el municipio sevillano

El alcalde de Brenes, Jorge Barrera, ha lamentado públicamente los hechos. "Estamos consternados por el asesinato presuntamente de forma violenta de una vecina de nuestro pueblo", escribe. En sus redes sociales el alcalde explica a los vecinos que "el presunto autor de los hechos se encuentra ya arrestado y a la espera de pasar a disposición judicial. Tanto Policía Local como Guardia Civil se encuentran trabajando para contrastar e investigar lo sucedido”.

Como muestra de respeto y en señal de duelo, el Ayuntamiento de Brenes ha decretado un día de luto oficial desde las 13:00 horas de este viernes.