La consejera de Salud de Andalucía dimite por la crisis de los cribados de cáncer de mama

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha dimitido de su cargo este miércoles por la crisis derivada de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza.

Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia convocada de forma inesperada para las 20:30 horas de este miércoles, en la que ha confirmado que ha aceptado la dimisión que le ha presentado la consejera.

La dimisión se produce el mismo día que la Junta ha presentado un plan de choque ante las movilizaciones en Andalucía por esta mala gestión y la posibilidad de que en el camino se hayan podido producir muertes evitables.

Miles de andaluces se han manifestado en las calles de diversas provincias de la comunidad para alzar la voz ante los "fallos" en el cribado de mamografías del programa de detección precoz del cáncer de mama. Bajo los gritos de "nuestras vidas no pueden esperar", la jornada ha estado marcada por las lágrimas, los abrazos y la solidaridad entre mujeres, muchas de ellas afectadas directamente. En un ambiente de reivindicación, los manifestantes han exigido la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien responsabilizan de una gestión que, aseguran, "pone en riesgo la vida de miles de mujeres".

Esta oleada de manifestaciones han surgido a raíz de que, a finales del pasado mes de septiembre, la propia asociación denunció errores en el cribado de mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama. Estos fallos fueron corroborados por la Junta de Andalucía, que reconoció que alrededor de 2.000 mujeres se han visto afectadas por "errores de comunicación" tras haberse sometido a mamografías que no habían arrojado un resultado concluyente, por lo que precisaban de la realización de pruebas complementarias para descartar o confirmar la presencia de la enfermedad.