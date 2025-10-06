Yolanda se sometió a dos mamografías dudosas, meses más tarde se notó un bulto en el pecho

Natividad, tardaron cinco meses en comunicarle que tenía cáncer: “Psicológicamente no te quedas bien”

Un nuevo caso de una afectada por los errores en los cribados de cáncer de mama en Andalucía ha salido a la luz. Yolanda Arnau se sometió a dos mamografías dudosas, de las que posteriormente no fue informada. Meses más tarde se notó un bulto en el pecho y ella misma acudió a urgencias.

“A mi no me habían informado en las dos últimas mamografías de hacerme otras pruebas, si me lo hubieran hecho tal vez no estaría aquí”, explica Yolanda a Informativos Telecinco.

La afectada cuenta cómo ella es consciente delo que le estaba pasando: “Yo me entero porque yo me veo el bulto, entonces es cuando acudo al médico…Soy otro caso más”.

Yolanda es una de las más de 2.000 mujeres andaluzas que han sufrido un retraso en el diagnóstico de cáncer de mama tras el cribado realizado por la Junta de Andalucía.

Sanidad solicita a Andalucía los informes del programa de cribado de cáncer de mama

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enviado este lunes a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Soto, una carta en la que solicita el envío de todos los informes elaborados o en proceso sobre el fallo detectado en el cribado de cáncer de mama en la comunidad, y reclama datos de cinco años para evaluar el fallo en la detección de cáncer.

"La magnitud del problema actual exige la máxima transparencia y coordinación entre las administraciones para poder dar respuesta a las necesidades de la población y garantizar que se ponen en marcha las medidas necesarias para disminuir los posibles efectos que esto haya tenido sobre las mujeres afectadas, a la vez que evitar que esto vuelva a ocurrir nuevamente", señala la ministra.

Por este motivo, a través de este escrito solicita que desde la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía se remita todos los informes elaborados o en elaboración que permitan tener constancia de la magnitud del problema y evaluar el impacto sobre la población, así como las medidas que se hayan puesto en marcha o se vayan a implementar para abordar la situación.