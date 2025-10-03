Natividad estuvo cinco meses sin conocer un diagnóstico, clave para iniciar su recuperación

La Junta de Andalucía defiende que está dando "la cara" y que está contactando con 2.000 mujeres tras el fallo en el cribado de cáncer de mama

El caso de los fallos en la comunicación de los resultados de las mamografías en Andalucía salta a la política. La consejera de sanidad de la junta dice que no piensa dimitir mientras desde el PSOE aseguran que este fallo evidencia los problemas en los servicios de salud. Informativos Telecinco ha hablado con Natividad, una de las afectadas por esos retrasos.

Natividad estuvo cinco meses sin conocer un diagnóstico clave para iniciar su recuperación y ella dio “por sentado de que todo marchaba” bien.

Tras el cribado no le informaron del resultado de su prueba hasta que un día recibió la carta para el cirujano, conoció que tenía cáncer de mama cuando le llego la citación para operarse. “Psicológicamente no te quedas bien, ni antes ni después”, explicaba.

Ella es una de las 2.000 mujeres que ha sufrido un retraso en su diagnóstico. “Te sientes impotente, nos sentimos abandonadas”, comenta Natividad con impotencia. La consejera de salud en Andalucía ha descartado dimitir.

Desde ayer jueves la junta ya ha empezado a llamar a las mujeres afectadas, para revisar los casos dudosos y hacerles un mayor seguimiento.

El Defensor del Pueblo andaluz abrirá una investigación de oficio

El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, Jesús Maetzu, ha informado de que abrirá una investigación de oficio para estudiar los caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores.

Así lo ha informado en sus redes sociales, en las que ha adelantado que "se está estudiando los testimonios y toda la información disponible de mujeres que sufren retrasos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía", para tras ello, iniciar una investigación de oficio.

En contexto, este pasado jueves, la Junta de Andalucía comenzó a llamar a 2.000 mujeres que se han hecho mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama tras constatar que ha habido "errores de comunicación" en estos casos.