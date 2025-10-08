Muere un soldado legionario de 23 años durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz

Gonzalo Barquilla 08 OCT 2025 - 15:57h.

Un soldado de 23 años, natural de Chiclana de la Frontera y legionario en Ronda, ha muerto durante una ruta senderista en Cádiz

Un soldado de 23 años, natural de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y legionario en la localidad malagueña de Ronda, ha muerto durante una ruta senderista por la sierra de Cádiz, en una zona próxima al término municipal de Ubrique, a la que habría acudido durante la tarde del pasado lunes 6 de octubre.

Según recoge 'Europa Press', fuentes de la Guardia Civil han destacado que, en la mañana de este pasado martes, se activó un dispositivo de búsqueda al denunciarse la desaparición del joven soldado, que no se había presentado a su puesto de trabajo ni había pernoctado en su vivienda la noche anterior.

Una vez se tuvo conocimiento de que el joven habia salido a hacer una ruta cerca de Ubrique, el instituto armado movilizó a efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), con base en esa localidad, y a un helicóptero que se desplazó desde Granada.

Todo apunta a un accidente

Tras realizar varias indagaciones, finalmente, el dispositivo encontró el cuerpo sin vida del soldado en el conocido como Pico de la Silla, siendo evacuado para poder realizarle la autopsia, que será la que determine las causas de la muerte del legionario gaditano. Según fuentes como 'Diario de Cádiz', todo apunta a un accidente, aunque no se descartan otras hipótesis.