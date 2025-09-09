La Comisión Europea ha asignado provisionalmente a España 1.000 millones de euros del total de 150.000 millones para el gasto en Defensa

La industria de defensa española, ante el rearme en Europa: "O invertimos en innovación o no vamos a poder competir"

La Comisión Europea ha asignado provisionalmente a España 1.000 millones de euros del total de 150.000 millones en préstamos para incrementar el gasto de la Unión Europea en Defensa --el instrumento SAFE, por sus siglas en inglés-- en el marco del plan de rearme que aspira a movilizar 800.000 millones en la próxima década.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya anunció a finales de agosto la adjudicación completa de estos préstamos, aunque el reparto provisional entre los 19 Estados miembro que los solicitaron no se ha dado a conocer hasta este martes. "Se ha hecho de manera bastante abierta y sin dar preferencia a ningún Estado miembro", ha explicado el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, en rueda de prensa en Estrasburgo (Francia).

Los Estados miembro pueden ahora preparar sus planes nacionales de inversión, en los que describirán el uso de la posible ayuda financiera, que deberán presentar a finales de noviembre. Acto seguido, la Comisión los evaluará con el objetivo de realizar los primeros desembolsos a principios de 2026.

España, protagonista en la cumbre de la OTAN

España se ha convertido en protagonista de la cumbre de la OTAN con su rechazo a aumentar el gasto militar al 5 % del PIB que reclaman la Alianza y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El Gobierno de Pedro Sánchez está convencido de que con un 2,1 % puede cumplir sus compromisos en materia de defensa sin poner en riesgo la financiación en otras materias.

Sánchez dejó patente su rechazo a este aumento que exige Trump en una carta que envió el pasado viernes al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que propició acelerar las negociaciones y llegar a un acuerdo posteriormente anunciado por el jefe del Ejecutivo asegurando que España tendrá flexibilidad con ese gasto.