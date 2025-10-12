Redacción Andalucía Europa Press 12 OCT 2025 - 18:27h.

La anciana se encontraba desayunando a las 9:50 horas en un local de la calle La Rioja

Los sanitarios no pudieron salvar a la víctima, que falleció tras ahogarse al tener obstruidas las vías respiratorias

SevillaUna mujer de 69 años ha muerto este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, después de atragantarse en un bar en el que estaba desayunando en la localidad de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

Así lo han confirmado fuentes del 112 de Andalucía a Europa Press. El suceso ocurrió a las 9:50 horas concretamente, cuando emergencias recibió el aviso de un ciudadano que pedía ayuda inmediata para la sexagenaria.

La clienta se estaba ahogando, al no poder respirar porque tenía las vías respiratorias obstruidas con algo que había comido. Hasta el local ubicado en la calle Comunidad Autónoma La Rioja se desplazaron agentes de Policía Local y sanitarios del 061.

Sin embargo, a su llegada ya era demasiado tarde. Los médicos prestaron asistencia a la víctima y luego confirmaron el fallecimiento. No ha trascendido si alguien le practicó los primeros auxilios inmediatamente al ver que se había atragantado.