Jenifer Moreno 13 OCT 2025 - 12:18h.

El niño se cayó a un pozo de un edificio en obras en el Paseo Aceituneros, en Torredelcampo (Jaén)

El menor sufrió arañazos, una posible fractura en una mano e hipotermia

JaénSusto en la localidad jiennense de Torredelcampo, donde un niño de 12 años ha tenido que ser rescatado del fondo del pozo de una obra. El menor ha sido trasladado al hospital Materno Infantil Ciudad de Jaén. El pozo ya ha sido sellado para evitar futuros incidentes.

A las 20:30 horas, el centro de coordinación recibió la alerta de la Policía Local de que un menor se había caído a un pozo de un edificio en obras en el Paseo Aceituneros, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

La Policía Local fue alertada previamente por vecinos de la zona de que un grupo de jóvenes estaban en las instalaciones.

El menor, trasladado al hospital Materno Infantil Ciudad de Jaén

Hasta allí se desplazaron agentes de la Guardia Civil y Bomberos de Jaén, que rescataron al menor de 12 años. Este presentaba arañazos, una posible fractura en una mano e hipotermia, según la información del 112.

Por ello, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, evacuó al niño al hospital Materno Infantil Ciudad de Jaén.

Tras lo ocurrido y para evitar futuros incidentes, el pozo ha quedado sellado con una plancha, según la Policía Local.