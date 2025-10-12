Iván Sevilla 12 OCT 2025 - 11:18h.

El accidente de tráfico se registró a las 4:30 horas en la carretera A-8325 por causas desconocidas

Tras el desvío de su vehículo de la calzada, el hombre quedó atrapado en el interior y falleció allí

SevillaTragedia en la localidad de Casariche (Sevilla), donde este 12 de octubre ha muerto un conductor de 35 años después de salirse su coche de la carretera por donde circulaba. Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía.

El accidente de tráfico se produjo poco antes de las 4:30 horas de la madrugada, cuando una llamada al teléfono de emergencias pedía ayuda para el siniestrado. Su vehículo se había desviado de la calzada A-8325, a la altura del cementerio municipal.

La víctima se encontraba atrapada en el interior de la cabina del piloto. Rápidamente, se movilizaron al lugar sanitarios del 061 y agentes tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil. Pero, solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón.

No han trascendido más detalles sobre su identidad ni las posibles causas del suceso ocurrido en una vía con dos carriles para la circulación, separados por una línea discontinua.