Desde la cárcel, el hombre amenazó de muerte a la víctima por teléfono con la excusa de hablar con su hija

Cuando salió en libertad, el enjuiciado siguió su conducta violenta, llegando a golpear y encerrar a la mujer

CádizUn condenado a cárcel en Cádiz trató de evitar que su pareja declarase en el juicio contra él por maltratarla, a través de amenazas como esta: "Te juro que te mato". Así lo recoge la sentencia, recogida por Europa Press.

El acusado ha sido castigado a cumplir nueve años y nueve meses de cárcel, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya ratificado el fallo emitido por la Audiencia Provincial. Los hechos ocurrieron en Sanlúcar de Barrameda.

Al varón se le han atribuido varios delitos: maltrato, detención ilegal, quebrantamiento de medida cautelar y obstrucción a la justicia. Todo esto tras la relación sentimental que mantuvo con la víctima, entre 2011 y 2020.

No obstante, en julio de 2017 se le impuso, mediante auto judicial, la prohibición de acercarse a su pareja a 200 metros, la cual se saltó en reiteradas ocasiones. Incluso llegó a agredirla en el interior del domicilio de una amiga o en su propia casa delante de su hija.

Golpeada y encerrada en casa

Posteriormente, ya en prisión, a través del teléfono de su madre y con la excusa de hablar con esa hija que ambos tenían en común, se puso en contacto con la mujer para advertirla de las consecuencias de declarar contra él.

Esto, según indica el fallo, creó en la mujer "una situación de angustia y temor" que hizo que pidiera a su representación procesal que se alzara la medida cautelar, además de acogerse a la dispensa durante la causa, por lo que el hombre salió absuelto.

Pero, al retomar el vínculo con la víctima, entre abril de 2019 y septiembre de 2020, "de forma reiterada", el hombre se dirigía a ella con insultos, le controlaba el móvil, con quién salía o la ropa que llevaba puesta en un "trato basado en la fuerza y la violencia".

De hecho, un día le propinó varios golpes y la encerró sin llaves en la casa para que no pudiese salir a la calle. Horas más tarde, la retenida pudo liberarse y llamar a la Policía, aprovechando que el agresor se había quedado dormido.

Rebaja de condena dos años y medio

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Cádiz condenó al acusado a un año y medio de cárcel por dos delitos de maltrato físico, dos años y medio por un delito de obstrucción a la justicia, nueve meses por quebrantamiento de medida cautelar, un año y nueve meses por un delito de maltrato habitual, nueve meses por maltrato físico agravado y cinco años por detención ilegal.

Tras presentar recurso ante el TSJA, el alto tribunal andaluz ha rebajado a dos años y medio la condena por el delito de detención ilegal y ratificado el resto de la sentencia, por lo que el cómputo total se queda en nueve años y nueve meses de prisión.