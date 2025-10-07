Los agentes relatan ante el jurado popular que en había sangre por toda la casa y tres cuchillos manchados

El parricida de Móstoles, en el juicio: "Las maté de una puñalada en el corazón para que no sufrieran"

Varios agentes de Policía Nacional han declarado en el juicio que una mujer asesinada junto a su hija de 6 años por su pareja en Móstoles (Madrid) en 2022, que la víctima le confesó a una vecina, con la que tenía una relación cercana, algunas de las actitudes machistas del acusado. El acusado le dijo a un agente que las mató "para darles una vida mejor". El procesado se enfrenta a prisión permanente revisable.

Este martes ha sido el turno en el juicio con jurado contra Galín P.S. que celebra la Audiencia Provincial de Madrid, de los agentes que llevaron la investigación en 2022. El policía nacional encargado de la investigación del doble asesinato ha dicho, según informa EFE, que el acusado le manifestó que las mató "para darles una vida mejor".

Otros agentes, que se entrevistaron con los vecinos de la familia, han indicado que una de ellos les contó que Irina, la víctima, le había referido en alguna ocasión unas actitudes machistas del acusado, como que "no le gustaba que ella fuese al gimnasio".

Los Policías han explicado que encontraron a las víctimas en el domicilio con cortes por todo el cuerpo y tres cuchillos junto a ellas. Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre de 2022 en el piso de la familia en Móstoles.

La menor intentó defenderse

La niña, han testificado, presentaba heridas de defensa en las manos, por lo que "era consciente" de que su padre "iba a hacerle daño". Su madre, a quien el acusado apuñaló primero, no contaba con este tipo de lesiones.

También encontraron manchas de sangre en casi toda la casa, así como al menos otros tres cuchillos manchados de sangre repartidos en la cocina y la habitación de la niña, algunos de ellos rotos.

Los agentes han indicado que la declaración del vecino de al lado les ayudó a hacerse una idea de cuándo sucedieron los hechos.

Este vecino "oyó gritar a Irina, que el ruido cesó y que ya no volvió a escuchar nada" sobre el mediodía, unas nueve horas antes de que los agentes se personaran en el domicilio, y que si bien eran una pareja "bien avenida de cara hacia fuera" tenía conocimiento de que Galín le había manifestado a unos amigos que Irina le había sido infiel.

El acusado, tras apuñalar presuntamente en numerosas ocasiones a su mujer y a su hija, se autolesionó. La Fiscalía pide para él prisión permanente revisable por el asesinato de la menor y 25 años de cárcel por el de su pareja.

La acusación particular también solicita la misma pena, mientras que la defensa sostiene que cometió dos homicidios con las atenuantes de alteración psíquica y confesión, por los que reclama 16 años de cárcel ya que estima que su estado mental lo llevó a cometer un "suicidio ampliado, por compasión".