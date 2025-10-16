La inspección Educativa abrió una investigación para recabar toda la información sobre el caso

Investigan si la menor que se suicidó en Sevilla era víctima de bullying: "El colegio no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas"

SevillaEl colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que se encontraba colegiada la joven de 14 años se precipitaba de un balcón, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas. Así lo ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tras recalcar que derivará toda la información a la Fiscalía y abrirá un expediente administrativo.

La inspección Educativa abrió una investigación para recabar toda la información sobre el caso que ocurrió en la calle Rafael Laffón. Así, se están recogiendo los testimonios de este centro privado concertado y el registro documental de las comunicaciones y actuaciones que han puesto en marcha, según Europa Press.

El defensor del pueblo andaluz confirma la apertura de una investigación de oficio

La Consejería le ha dado el pésame a la familia de la alumna y ha destacado que un equipo de expertos en bienestar emocional, que pertenecen a la Delegación Territorial de Sevilla, está disponible para prestar apoyo y orientación profesional en el centro. “Es una situación difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes”, han reconocido.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su casa. Maeztu ha hecho un llamamiento a la prevención ante las señales de acoso y violencia: “Los protocolos tienen que funcionar”.

El centro educativo no se ha pronunciado al respecto tras el comunicado que publicaron el miércoles. Ahí aseguraron que están trabajando en el caso junto a la Administración Educativa y los organismos correspondientes.