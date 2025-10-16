Rocío Amaro 16 OCT 2025 - 12:25h.

La Consejería de Educación ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de la menor

El Colegio Irlandesas Loreto ha expresado su "profunda tristeza por el fallecimiento de nuestra alumna"

SevillaLa Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de una menor de 14 años, ocurrida este martes en Sevilla, después de que la joven se precipitara desde el balcón de su vivienda, situada en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera Carmona. "Desde el día de ayer, un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla está interviniendo en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes", aseguran desde la consejería

La Inspección Educativa ha recogido tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental de las comunicaciones y de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

Así, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha decidido derivar a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades, una vez constatado que el centro educativo, aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado, aseguran desde la Junta, por la normativa vigente.

La investigación educativa se desarrolla en paralelo a la abierta por la Policía Nacional, que trabaja para aclarar las causas exactas del suceso. Los hechos ocurrieron poco después de que la joven regresara a casa tras salir del colegio. Los servicios sanitarios, alertados por el 112, acudieron rápidamente al lugar, pero no pudieron reanimarla.

Conmoción en el barrio y en la comunidad educativa

El triste suceso ha dejado en estado de shock a todo el vecindario. "Todavía no nos podemos creer que esto haya pasado", decía ayer una vecina de la calle. Otro residente, visiblemente afectado, solo alcanzaba a comentar: "Pobre niña, ¿qué se le habrá pasado por la cabeza?".

Un sentimiento de consternación que se ha notado sobretodo el colegio Irlandesas de Loreto, lugar del que salió la joven antes del trágico desenlace. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el centro ha expresado su "profunda tristeza por el fallecimiento de nuestra alumna" y ha transmitido su "más sentido pésame a la familia".

"El colegio está trabajando en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla", añade el texto.

Desde el primer momento, explican, el profesorado, el equipo de orientación y el equipo de bienestar emocional han centrado sus esfuerzos en atender al alumnado, "que ha terminado la jornada orando en la capilla por nuestra alumna". En los próximos días, asegura el comunicado, la comunidad educativa celebrará una Eucaristía en memoria de la joven.

El centro insiste en que su prioridad es el acompañamiento emocional: "desde el día de ayer, nuestra preocupación principal y todos nuestros esfuerzos están puestos en acompañar a nuestro alumnado y a la familia de nuestra alumna", señalan.

El Defensor del Pueblo abre una investigación abre una investigación paralela

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en este caso. "El protocolo parece que no ha funcionado", ha asegurado ante los medios de comunicación, por lo que no descarta hablar en persona con el director del centro.

Maeztu se ha mostrado sorprendido por la "falta de respuesta del protocolo" ante las quejas de la madre por posible acoso y ha elevado una queja a la autoridad educativa, haciendo una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. "Los protocolos tienen que funcionar", ha remarcado.