MálagaLos vecinos de Alameda se han movilizado para evitar el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad. Más de 500 personas han salido a las calles para evitar lo que ellos califican de injusticia. La Guardia Civil ha tenido que desplegar siete vehículos a la espera de la orden judicial. Aunque, para entender su historia, hay que retroceder 40 años.

El padre de Fran puso la vivienda familiar como garantía para comprar una finca. Los años pasaron y acumuló una deuda de 36.000 euros que después heredó su hijo. Desde entonces, la vivienda está en manos de un fondo de inversión. Fran ha intentado resolver la situación a través de diferentes vías de negociación, pero no ha tenido éxito, según informa 'Diario Sur'.

La familia de Fran le ha ofrecido 60.000 euros a la entidad

Fran siempre ha vivido en la misma casa desde que nació. Durante su niñez, una enfermedad le cambió la vida y lo postró en una silla de ruedas. Desde entonces, el alamedano necesita asistencia permanente. Pero nunca ha sido un okupa, una información que corrobora el alcalde de la localidad, José García Orejuela.

La situación de Fran se complicó por el fondo de inversión que tiene su vivienda. Los vecinos y el alcalde lo califican de “fondo buitre”. Porque, a pesar de los múltiples intentos de llegar a un acuerdo, ofreciéndole 60.000 euros, la entidad no responde ni a las llamadas ni a los correos. Tampoco el juzgado, donde han rechazado los recursos presentados y mantiene la orden de desahucio.

Todavía tienen que esperar la resolución que determinará el futuro de Fran

El alcalde lamenta que el juzgado no esté teniendo en cuenta la vulnerabilidad extrema de Fran que sí está acreditada por Asuntos Sociales. Mientras, Fran solo tiene palabras de agradecimiento por todo el apoyo que está recibiendo. Ver cómo personas de distintos pueblos han acudido a ayudarlo, le ha hecho ver que no está solo en su lucha.

José García Orejuela denuncia la falta de sensibilidad en su casa y recuerda que su familia está dispuesta a saldar la deuda e incluso dar una cantidad más alta. Pese a esto, el alcalde mantiene la fe en que la presión social consiga suspender el desahucio de Fran para que pueda quedarse en su casa. De momento, tienen que esperar una resolución que determinará el final de Fran, un vecino que solo quiere vivir en su hogar, una vivienda que le ha visto crecer.