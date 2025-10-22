El empresario italiano que ha dejado una herencia millonaria para las personas mayores de Marbella

Redacción Uppers 22 OCT 2025 - 12:09h.

Paolo Ghirelli, fundador de La Meridiana, dejó 2,5 millones de euros para la atención a personas mayores en el municipio

El emblemático empresario italiano Paolo Ghirelli, fallecido el pasado agosto a los 80 años, ha dejado una inesperada herencia a las personas mayores de Marbella. Nada menos que 2,5 millones de euros procedentes de su patrimonio serán destinados a mejorar los cuidados y la calidad de vida de este colectivo. Así lo ha anunciado la alcaldesa de este municipio de la Costa del Sol, Ángeles Muñoz, que ha explicado que el consistorio cumplirá con la voluntad del promotor.

Ghirelli fue todo un referente en la vida empresarial, gastronómica y social de la ciudad andaluza. Fue el fundador de 'La Meridiana del Alabardero', un restaurante de referencia en la época dorada de Marbella y que frecuentaron celebrities como Bruce Willis, Naomi Campbell, Philippe Junot, Luis Miguel o Mariah Carey. Tras su muerte el pasado verano, ha trascendido que dejó 2,5 millones con un destino muy concreto que él mismo dejó por escrito: la atención a personas mayores en el municipio.

"La generosidad, la implicación y el amor de Paolo por Marbella ha quedado patente una vez más con este gesto solidario que dispuso antes de dejarnos", ha destacado la alcaldesa. "Además de su legado como referente de la vida empresarial, gastronómica y social de una época de nuestra ciudad para el recuerdo, nos deja este legado benéfico que constata su espíritu altruista y su intención de contribuir a hacer mejor nuestra localidad", añadió.

La propuesta del ayuntamiento

El ayuntamiento marbellí ya ha elaborado una propuesta que ha presentado a los albaceas de la herencia del empresario para definir el destino preciso de ese dinero. "Esta propuesta contempla varias alternativas en cuanto a la distribución del legado y la ejecución de gasto en el marco de satisfacer la voluntad de Paolo", señala Muñoz.

Entre las alternativas que se barajan está la financiación de programas municipales de atención inmediata a mayores, de ayuda a domicilio o contra la soledad no deseada. Otra opción sería invertir una parte de la herencia en equipamiento en la residencia pública del Trapiche. "Vamos a seguir trabajando para determinar de manera definitiva la distribución de esta aportación tan generosa por parte de uno de los grandes promotores de una etapa muy relevante de nuestra localidad, al que debemos reconocer su figura como emprendedor y embajador de Marbella y también su solidaridad con nuestra ciudad y con sus mayores", ha añadido la alcaldesa.

Un italiano en Puerto Banús

Ghirelli llegó a Marbella en 1969, apenas unos meses antes de la inauguración de Puerto Banús. En un principio vivió en el casco histórico, pero cuando estuvieron listos los primeros apartamentos del glamuroso puerto deportivo no dudó en mudarse a esa zona para siempre. El italiano, que se había dedicado a la gastronomía en su país, regentó Da Paolo y abrió en el caso histórico D. Leone, hasta que los trasladó a Puerto Banús, convirtiéndose en el 'Rincón da Paolo'.

Fue uno de los primeros chefs que hizo pasta fresca en la Costa del Sol, antes de abrir su emblemático La Meridiana, todo un referente en el desarrollo turístico de la ciudad. Dejó el restaurante cuando cumplió 70 años pero siguió viviendo en Marbella hasta su fallecimiento el pasado 8 de agosto.