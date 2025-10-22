Redacción Andalucía 22 OCT 2025 - 12:09h.

La Policía Nacional ha rescatado en Algeciras a un menor hallado en un doble fondo del maletero de un vehículo que intentaba cruzar desde Marruecos a España

El conductor fue detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Compartir







CádizUn menor de edad ha sido rescatado por la Policía Nacional tras haber sido localizado oculto en un doble fondo del maletero de un vehículo que intentaba cruzar a España desde Marruecos. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 13 de octubre, sobre las 18:00 horas, en el Puesto Fronterizo Marítimo de Algeciras (Cádiz), durante una inspección rutinaria a los vehículos procedentes del puerto de Tánger.

Durante la verificación documental del conductor, los agentes detectaron algo sospechoso en la estructura del vehículo y decidieron realizar un registro más exhaustivo. Fue entonces cuando hallaron una alteración artesanal en el maletero, un doble fondo construido tras los respaldos de los asientos traseros, que albergaba a un menor en posición fetal, sin ventilación ni posibilidad de moverse.

La situación ponía en grave riesgo la salud y seguridad del niño, que fue asistido de inmediato por los agentes y puesto a salvo.

Detenido por un delito contras los derechos de los ciudadanos extranjeros

El conductor del vehículo, que transportaba al menor en condiciones extremas, fue detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y se instruyeron las correspondientes diligencias policiales mientras permanecía a la espera de pasar a disposición judicial.

El menor, al ser encontrado en un espacio reducido y sin ventilación, se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema, lo que obligó a los agentes a actuar de forma inmediata, garantizando su protección y bienestar. Las autoridades han subrayado que, además de la detención del conductor, se están siguiendo todos los protocolos necesarios para la atención de la víctima y su integración en un entorno seguro.