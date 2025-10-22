Rocío Amaro 22 OCT 2025 - 11:05h.

El arrestado, de 30 años, captó a la joven jienense a través del chat de un popular videojuego y llegó a presumir en redes de que era su "víctima número ocho"

Una menor quedó con un hombre de 40 años que conoció en Roblox: dijo a la joven que tenía su edad

JaénLa Policía Nacional ha localizado en Irún (Gipuzkoa) a una menor de 16 años desaparecida en Jaén y ha detenido a un hombre de 30 años acusado de inducirla a abandonar su domicilio. El arrestado conoció a la joven a través del chat de un popular videojuego y llegó a presumir en redes sociales de que era su "víctima número ocho".

La desaparición fue denunciada el pasado 17 de septiembre en Jaén. Las primeras pesquisas apuntaron a que la menor podría haber sido manipulada por un adulto con el que mantenía contacto virtual desde hacía semanas. Según la investigación, el sospechoso viajó desde el norte del país hasta Jaén para conocerla en persona, le regaló varios obsequios y 200 euros "para demostrarle que iba en serio".

Fuentes policiales han explicado que el hombre logró ganarse la confianza de la menor hasta aislarla de sus amistades, tanto reales como virtuales. Llegó a decirle que "con dinero puedo hacer cualquier cosa" y que tenía "contactos para secuestrar a cualquiera". Finalmente, la convenció para abandonar su casa y marcharse con él hacia Francia.

Su víctima número ocho

La Policía Nacional, en colaboración con la Comisaría de Jaén, consiguió localizar a la joven en Irún, gracias también a la cooperación de la familia del detenido, que facilitó su entrega. La menor fue asistida en dependencias policiales antes de ser devuelta a sus padres.

El sospechoso fue arrestado el 3 de octubre como presunto autor de un delito de inducción al abandono del domicilio familiar y puesto a disposición judicial. Se da las circunstancias de que en sus redes sociales había publicado mensajes como "eres mi víctima número ocho, contigo cruzaré fronteras".

Tras estos hechos, la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han recordado la importancia de retrasar el acceso de los menores a teléfonos móviles, utilizar aplicaciones de control parental y mantener los perfiles privados en redes sociales, además de bloquear a cualquier usuario que les incomode.

Los videojuegos, bajo la lupa por los riesgos para menores

La preocupación por la seguridad infantil en los entornos digitales ha vuelto a crecer en las últimas semanas, especialmente tras la alerta lanzada por la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP). Ambas entidades han advertido a padres y tutores del aumento de casos de niños y adolescentes que presentan "síntomas preocupantes" relacionados con el uso de la plataforma de videojuegos Roblox, especialmente por su función de chat y las interacciones que se generan en ella.

Una de las alertas más llamativa es la que señalan los pediatras, que alertan de que cada vez más menores llegan a consulta con señales compatibles con una exposición nociva al entorno digital: autolesiones, ansiedad, alteraciones del sueño, cambios bruscos de humor o retraimiento social.

El 40% de los usuarios de Roblox son menores

Roblox, uno de los videojuegos más populares entre el público infantil, vuelve así a estar en el punto de mira por no proteger adecuadamente a los menores de los riesgos que se detectan en su comunidad, que ya superaba los 85 millones de usuarios diarios, de los cuales un 40% serían menores de 13 años. Entre los peligros que señalan expertos y familias figuran el acceso a contenido inapropiado, la adicción, la explotación y el abuso infantil.

Bajo su apariencia inofensiva y colorida, Roblox permite la creación y el intercambio de miles de minijuegos dentro de la misma plataforma, lo que dificulta el control sobre los contenidos y las interacciones. El anonimato de los usuarios y la posibilidad de chatear libremente con desconocidos favorecen, según denuncian asociaciones de padres y expertos, la presencia de depredadores sexuales y pederastas que se esconden tras avatares virtuales.

Por ello, los expertos insisten en la necesidad de supervisar las interacciones de los menores, limitar el tiempo de uso y fomentar un acompañamiento digital activo por parte de las familias.