Iván Sevilla Europa Press 23 OCT 2025 - 13:35h.

El sospechoso fue pillado forzando puertas de varios coches aparcados: a uno logró entrar para robar

En el centro de salud de La Serrana, el arrestado ya había protagonizado antes ataques a sanitarios

CádizUn ladrón reincidente del que no han trascendido más datos fue detenido in fraganti el 17 de octubre cuando se encontraba robando en la zona de aparcamiento del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). Municipio donde ya había protagonizado agresiones a médicos.

Así lo ha asegurado la Policía Nacional en un comunicado en el que explica que el hombre cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio. Concretamente, tenía una reclamación judicial por haber cometido delitos de estafa.

En esa ocasión, unos agentes que estaban patrullando por las inmediaciones del citado centro hospitalario a las 16 horas observaron al individuo forzando los picaportes de varios coches. Estaban estacionados en el parking frente al edificio.

El sospechoso logró romper la cerradura de la puerta de uno de los vehículos para acceder a su interior y sustraer varias pertenencias del propietario del automóvil, que se hallaban en la guantera. Ahí fue cuando los policías actuaron para arrestarlo.

Además de quitarle lo que había cogido para devolvérselo a su dueño, el varón fue trasladado a comisaría para permanecer en calabozos hasta su puesta a disposición judicial. Por presunto robo con fuerza, aunque era conocido por otras fechorías.

Puñetazo a un enfermero y ataque a una pediatra

Según ha detallado el Cuerpo policial, al detenido se le atribuyen anteriores ataques a facultativos y demás sanitarios que trabajan en el cercano Centro de Salud de la Serrana. Sin haber especificado en qué consistieron esos hechos, el lugar viene sufriendo repetidos estos años.

Por ejemplo, un usuario propinó un puñetazo a un enfermero en julio del 2024, agresión que denunció el Consejo Andaluz de Enfermería. También la madre de un bebé que estaba siendo atendido en febrero de este 2025 arañó en la cara, tiró del pelo y causó varias contusiones a una pediatra en consulta.