Iván Sevilla 23 OCT 2025 - 14:13h.

Localizan a un vecino de Jaén de 54 años muerto en su vivienda tras varios días sin noticias de él

El hallazgo del cadáver se ha producido a las 10:35 horas en la calle Virgen de Montserrat

JaénNuevo hallazgo de un hombre muerto en su casa, tras el sonado caso de Antonio, que llevaba 15 años fallecido en Valencia sin que nadie se diera cuenta. Este 23 de octubre han encontrado el cadáver de un varón de 54 años en Jaén.

Así lo han confirmado fuentes del 112 de Andalucía a Informativos Telecinco. Los familiares de la víctima no tenían noticias de ella desde hacía varios días, por lo que desconocían su situación o si estaba bien. Por eso llamaron a la Policía Nacional.

Los agentes han acudido a su vivienda a las 10:35 horas, concretamente, para comprobar su estado. Tras llamar y comprobar que nadie respondía para abrir la puerta del domicilio, ubicado en la calle Virgen de Montserrat, han entrado a la fuerza.

Pendientes de la autopsia

Ya en el interior del inmueble han localizado el cuerpo sin vida del residente. Emergencias ha movilizado a Bomberos de Jaén y agentes de la Policía Local para colaborar en las tareas pertinentes para estos sucesos.

También se han desplazado hasta el lugar sanitarios del 061, quienes han certificado el fallecimiento por causas que todavía se desconocen. La autopsia que se le practique al cadáver próximamente permitirá saber de qué murió.