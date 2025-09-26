El joven había partido desde Vigo con tres compañeros para trabajar en una obra en el pueblo de Tudela de Duero

La Policía Nacional de Valladolid ha encontrado muerto este viernes a Gerson F.B. un joven vigués que llevaba desaparecido desde el pasado martes 23 de septiembre. El joven de 29 años había ido a trabajar en una obra en el pueblo de Tudela de Duero.

El cuerpo ha aparecido tres días después de la desaparición a 14,6 kilómetros, en un pinar de Montemayor de Pililla. “Salió desde Vigo con la empresa y tres compañeros más. Esa misma mañana -el martes día 23-, mi hermano salió con el coche de la obra (campo de fútbol de Tudela) a por material de trabajo y no regresó”. Son las palabras que escribió en sus redes sociales el hermano de Gerson.

El hermano destacó en ese mensaje que Gerson “salió a hacer un recado y no volvió”. Fue entonces cuando se desplegó un dispositivo de búsqueda que terminó encontrando este viernes el cuerpo del desaparecido. También se emitió una alerta de búsqueda por parte de la asociación SOS Desaparecidos.

Tal y como señala ‘Norte de Castilla’, fuentes de la investigación indicaron que el cuerpo del fallecido, de origen portugués angoleño, no presentaba signos de violencia. Todo apunta a que se trató de una muerte voluntaria, a falta de conocer los resultados de la autopsia.

Gerson viajó la misma mañana de su desaparición desde Vigo a Valladolid. Fue con tres compañeros de la empresa Urban Global, dedicada a la construcción de campos de fútbol, zonas de ocio y jardinería, según informa el portal gallego ‘Enfoques’.

La búsqueda del joven inundó las redes sociales, siendo denunciada la desaparición ese mismo martes en Vigo, donde viven sus padres. SOS Desaparecidos compartió datos sobre Gerson, como que vestía ropa de trabajo y que viajó con un coche Dacia de la empresa.