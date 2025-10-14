Alberto Rosa 14 OCT 2025 - 20:24h.

Antonio Famoso era un vecino discreto que no se relacionaba con nadie, pero sí acudía a todas las juntas de vecinos

Las incógnitas en el caso del hombre que llevaba muerto 15 años en su casa de Valencia: del buzón vacío a una deuda saldada

En Valencia continúa la incredulidad ante el hallazgo de los restos humanos de un hombre que lleva presuntamente 15 años fallecido sin que nadie se diera cuenta. Antonio Famoso vivía en la puerta 12 del número 6 de la calle Luis Fenollet de Valencia. Todos sus gastos, desde la cuota de la comunidad, la luz o el gas, pasando por el IBI, estaban al día.

Fue la llegada de la DANA Alice a Valencia y las intensas lluvias las que provocaron que los bomberos descubrieran el cadáver del hombre, que hoy tendría 86 años. Estar al corriente de todos sus pagos es que lo ha hecho posible que su muerte haya permanecido en absoluto desconocimiento.

Antonio era un vecino discreto que no se relacionaba con los vecinos, pero sí acudía a todas las juntas de vecinos, tal y como recoge el diario ‘Levante EMV’. “Venía siempre a todas las juntas de vecinos, al menos, desde que yo me hice cargo de esa comunidad, en 2006”, explicaba al citado medio Alejo Pérez, administrador de la finca.

Se cree que abandonó a su familia, mujer y dos hijos

Él mismo lo ha cotejado en el libro de actas del edificio. Nadie sabe si padecía problemas de salud. Se cree que abandonó a su familia, mujer y dos hijos, cuando estos eran unos niños. Sí se sabe que acudió a la siguiente asamblea vecinal, justo un año más tarde, el 24 de enero de 2013. Fue la última.

Es muy probable que Antonio falleciera en ese año, entre enero de 2013 y enero de 2014, aunque por el momento es difícil de acotar la fecha de fallecimiento. Los vecinos no saben ni si quiera en qué trabajaba antes de su jubilación.

Antonio habría seguido cobrando la pensión tras su fallecimiento. En España, la Seguridad Social no necesita una fe de vida para seguir pagando la prestación, por lo que el hombre habría seguido recibiendo su asignación mensual cada mes sin que nadie supiese que había fallecido.

La Policía ha localizado a su hijo para cotejar el ADN

Respecto al resto de pagos, la comunidad de vecinos confirma que gracias en la cuenta bancaria del hombre había dinero se habrían estado pagando también todos los suministros, de agua, luz y comunidad. Además, según recoge El País, Antonio también habría saldado una deuda de más de 11.000 euros que tenía con los vecinos tras el embargo de sus ingresos.

Ahora será el ADN lo que servirá para certificar, definitivamente, que esos restos humanos son los de Antonio Famoso Jiménez, nacido en 1939. La Policía Nacional ha localizado ya a su hijo y le ha solicitado una muestra genética para poder cotejarla con la obtenida de esas masas óseas.

Más complicado aún será dar con las causas de la muerte. Según recoge ‘Levante EMV’, se solicitará al juzgado el acceso a la historia clínica de Antonio y se entrevistará a su médico de Familia, para conocer sus dolencias y el estado de salud anterior a su muerte. Todos los indicadores apunta a una muerte natural o, incluso, de carácter suicida.