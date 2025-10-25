Redacción Andalucía 25 OCT 2025 - 20:47h.

CádizEl cadáver de un hombre, del que no han trascendido más datos, ha sido hallado este sábado calcinado en una finca del municipio gaditano de Torre Alháquime.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, sobre las 16:15 horas se recibieron varios avisos que alertaban del hallazgo del cuerpo en una finca situada entre las zonas de El Pilar de Niza y Las Pastosas.

Se desconocen las circunstancias del suceso

De inmediato, se activó el operativo de emergencia con la intervención del Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso, que permanece bajo investigación policial.