Toñi García perdió a su marido y su hija en la DANA y denuncia la falta de responsables y de verdad un año después

'La mirada crítica' regresa al epicentro de la DANA un año después: "Pensar que puede volver a pasar da miedo"

Compartir







El 29 de octubre se celebrará el funeral civil por todas las víctimas de la DANA, más de 200 personas perdieron la vida en aquel episodio. Al acto acudirá Carlos Mazón pese a que las víctimas han pedido expresamente que no asista. Hoy, en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, ha intervenido Toñi García, que perdió a su marido y a su hija y es probablemente la voz más crítica con la gestión de las administraciones.

Denuncia la falta de esclarecimiento y responsabiliza a las instituciones de mantener un silencio que ha agravado su dolor y frustración: "Un año después continuamos sin saber toda la verdad, continuamos sin tener ningún tipo de responsable. La justicia está en otra parte. Nosotros siempre reivindicamos una responsabilidad política porque nunca jamás podremos olvidar el 29 de octubre de 2024: fue un episodio dantesco, un infierno real, al que se sumó después un silencio institucional que agudizó más el enfado, la rabia y el descontento de todas las personas afectadas".

Sobre el funeral del día 29, comenta: "El funeral de Estado fue una petición que hicimos las víctimas, las tres asociaciones principales, que vamos desde el primer día de la mano. Se lo planteamos al presidente del Gobierno y nos comentó que sí, que se pondrían a organizarlo. Le apuntamos un par de cosas: que fuera laico, porque entre los fallecidos hay diferentes religiones; tenía que ser un acto civil de recogimiento hacia los familiares, para que tuvieran un poco de dignidad, porque hasta ahora no la ha habido de cara a los fallecidos. No ha habido un reconocimiento por parte de la Generalitat Valenciana, no ha habido un perdón, ni siquiera una llamada telefónica para atendernos o saber cómo estamos".

Toñi García: "Sigo viviendo en la misma casa porque ahí es donde vivía con mi familia, es donde tengo mis recuerdos"

Sobre la presencia de Mazón en el funeral, añade: "Sabemos que va a ir, su intención es acudir pese a la petición que hemos hecho. No queremos que vaya porque no ha asumido su responsabilidad. No solo no la ha asumido; el que no haya pedido perdón y haya seguido mintiendo una y otra vez le resta toda credibilidad. Para nosotros no tiene credibilidad por las mentiras que ha ido diciendo".

Toñi explica cómo se encuentra hoy: "Sobrevivo, es muy difícil. Estoy en manos de una psicóloga, de un psiquiatra y de mi médico de cabecera. Sigo con fuerza por mi lucha, por mi familia, por mi marido y por mi hija, porque ellos se lo merecían. Voy a seguir luchando por el resto de víctimas, por todo aquel familiar que no tenga fuerzas. Voy a seguir adelante para que tengan reconocimiento y una muerte digna".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aclara que sigue viviendo en la misma casa: "Sigo viviendo en la misma casa porque ahí es donde vivía con mi familia, es donde tengo mis recuerdos. Me resulta muchas veces difícil, pero sigo ahí".