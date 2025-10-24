Celia Molina 24 OCT 2025 - 11:47h.

Alejandra Esquín, conocida en las redes como Baby Demoni, murió el pasado 15 de octubre en "extrañas circunstancias"

Sin embargo, el informe preliminar de su muerte determina que la influencer habría muerto por "causas naturales" tras una cirugía

María Alejandra Esquín, conocida en las redes sociales como Baby Demoni, fue hallada en "extrañas circunstancias" en su domicilio, muriendo poco después de ser atendida por los servicios de emergencias. Según afirmó el medio local El Colombiano, esta popular influencer, que contaba con casi un millón y medio de seguidores en TikToK, a quienes conquistó con su personalidad rebelde, había mantenido una "fuerte discusión con su novio", el creador de contenido Samor One, poco antes de fallecer.

Los vecinos aseguraron que habían oído "gritos y ruidos" en la vivienda de la colombiana, poco antes de que la encontraran a punto de morir, por lo que la Fiscalía abrió una investigación en torno a su principal sospechoso. Horas después, el propio Samor se vio obligado a hacer una declaración pública para exculparse y dar su versión de los hechos, que más bien apuntaban a un intento de suicido por parte de la joven:

Alejandra sufrió una lesión cerebral irreversible

"Hay personas que salieron a hablar diciendo mentiras, diciendo injurias, cuando ellos no estuvieron ahí, no saben qué fue lo que pasó. Yo fui la persona que la auxilié, la persona que la llevó a urgencias", dijo. Aunque no niega la discusión, defiende que él encontró a la influencer "haciéndose daño": "Yo tuve una corazonada en ese momento y me devolví lo más rápido que pude. La encontré en una situación donde ella se estaba haciendo daño. La auxilié con las personas del bloque en la que vivimos", concluyó. Sin embargo, esta narración no coincide exactamente con lo que ha determinado el informe preliminar de la muerte de Baby Demoni.

Según éste, la causa del fallecimiento fue una "lesión cerebral irreversible", provocada por repetidos paros cardiorrespiratorios por los que la influencer se habría quedado hasta 30 minutos sin oxígeno, tal y como informa la cadena de noticias RCN. Todavía hay que esperar al informe final de Medicina Legal pero, de comprobarse estos datos, la muerte de María Alejandra se produjo por causas naturales, cosa que dejaría completamente libre de sospecha a su pareja.

Estos resultados coincidirían con una de las versiones que dio un amigo de Baby Demoni tras hacerse público su deceso: la de las complicaciones que habría sufrido la creadora de contenido tras haberse sometido, recientemente, a una liposucción. En concreto, lo que dijo este amigo es que la bomba de dolor que le habían colocado después de la operación, que es la que se encarga de administrar analgésicos de forma continua, no estaba funcionando bien y que, por ello, Alejandra estaba "sufriendo mucho".