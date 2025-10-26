Iván Sevilla 26 OCT 2025 - 19:54h.

La caída accidental se ha producido poco antes de las 16 horas en una vivienda de la calle Vereda Ancha

El varón ha fallecido a consecuencia del impacto tras precipitarse desde una altura de tercera planta

JaénUn trágico accidente ha dejado consternada a la localidad de Martos (Jaén) este 26 de octubre. Allí ha muerto un hombre de 52 años después de caer del tejado de una casa que pintaba, según ha detallado el 112 de Andalucía.

El suceso se ha registrado poco antes de las 16 horas, cuando emergencias ha recibido varias llamadas en las que los vecinos pedían ayuda médica urgente para el varón precipitado desde lo alto de un inmueble.

Hasta el domicilio ubicado en la calle Vereda Ancha, cerca de las faldas del Castillo de la Peña de Martos, se han desplazado sanitarios del 061 y agentes tanto de Policía Local como de Guardia Civil.

Sin embargo, a su llegada, los facultativos no han podido hacer nada por la vida de la víctima. Había fallecido a consecuencia del impacto que se había dado contra el suelo, tras la caída sufrida a una altura de un tercer piso.