Muere el dueño de una empresa de mudanzas al caer desde un altura de seis metros en Zaragoza
El empresario realizaba obras para reparar el techo de su almacén cuando sufrió el accidente, sin tener las medidas de prevención adecuadas
El dueño de la empresa de mudanzas, Palenzuela García SL, ha fallecido al caer desde un altura de seis metros, en la localidad zaragozana de Cadrete. El empresario realizaba obras para reparar el techo de su almacén cuando sufrió el accidente.
El fallecido era el propietario de la empresa que contaba con una plantilla de dos trabajadores autonómos y el fallecido, según ha informado el Sindicato CCOO Aragón, que ha lamentado profundamente este accidente laboral mortal. "Todo apunta a que, en el momento del siniestro, no existían medidas de seguridad adecuadas para evitar la caída", han explicado fuentes del sindicato.
Además, ha advertido de que en este tipo de empresas es el propio empresario quien asume de manera personal la gestión preventiva, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El responsable de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha subrayado la gravedad de la situación: "Otra tragedia que probablemente podría haberse evitado. Urge reforzar la prevención, especialmente en PYMES donde el empresario asume estas responsabilidades sin el apoyo de técnicos especializados".
Un total de 27 trabajadores han muerto en Aragón en lo que va de 2025
Con este nuevo fallecimiento, son 27 las personas que han muerto en accidentes laborales en Aragón, en 2025. "Hacemos un llamamiento urgente a las administraciones y a los agentes empresariales para desarrollar y aplicar con eficacia políticas de prevención que impidan que se repitan tragedias como esta", ha reclamado Luis Clarimón.
El secretario de Salud Laboral ha lamentado profundamente esta nueva muerte, que deja un agosto "negro" con diez fallecidos en el octavo mes del año y "perpetúa una trágica tendencia" que se viene repitiendo en los últimos años.
Desde CCOO Aragón han transmitido su más sentida solidaridad y condolencias a la familia, allegados y compañeros del fallecido. Al mismo tiempo, han exigido una investigación "exhaustiva" por parte de la Inspección de Trabajo para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades.