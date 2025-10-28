Redacción Andalucía Agencia EFE 28 OCT 2025 - 11:19h.

El hombre habría violado varias veces a la joven durante su cautiverio

La mujer ha presentado un informe médico que constataría haber recibido una decena de mordiscos

Benalmádena, MálagaLa Policía Nacional ha detenido en Benalmádena (Málaga) a un hombre por presuntamente retener en su casa y violar en varias ocasiones a una joven a la que conoció en la aplicación de citas Tinder.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los hechos ocurrieron en 11 de octubre sobre la ocho de la tarde hasta las doce del mediodía del siguiente día y durante el cautiverio supuestamente la violó en varias ocasiones.

Las versiones de ambos difieren radicalmente sobre lo sucedido en el inmueble, según ha adelantado este martes el diario Sur, que precisa que el hombre niega los hechos y mantiene que fueron relaciones consentidas y la mujer asegura que fue violada y sufrió actos humillantes y degradantes.

La víctima denuncia que la violó varias veces con gran violencia

Según este diario, ambos quedaron en Benalmádena costa tras conversar por la aplicación de citas y, después de pasar el día juntos, se subieron al coche del hombre, donde se habría cometido la primera de las agresiones sexuales, según la víctima.

Después, en su domicilio la retuvo hasta las 12:00 horas del día siguiente, donde la violó repetidas veces con gran violencia y la sometió a actos humillantes y degradantes, según el mencionado diario.

La mujer ha presentado ante la Policía unos partes médicos en los que se refleja que podría haber sufrido una decena de mordiscos por todo el cuerpo y durante un registro domiciliario los agentes han encontrado una pistola y efectos de simbología nazi y de grupos radicales de extrema derecha.