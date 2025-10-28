Gonzalo Barquilla 28 OCT 2025 - 13:37h.

La Policía Nacional de Jerez de la Frontera confirma que mantiene una investigación abierta en una escuela infantil de la localidad

La Junta de Andalucía abrió expediente en abril a una guardería de Jódar, en Jaén, por denuncias de maltrato

La Policía Nacional de Jerez de la Frontera mantiene una investigación abierta en una escuela infantil de la localidad gaditana. Así lo han confirmado este martes al portal web de 'Informativos Telecinco'. "Hay una investigación policial en marcha y esperamos poder dar más detalles próximamente", han detallado desde el cuerpo.

El centro en cuestión, según indica 'Diario de Jerez', sería la Escuela Infantil La Granja, ubicada en el Barrio de la Granja. Los agentes estarían investigando supuestos malos tratos a menores, apunta la fuente local. Al parecer, unas cámaras de seguridad captaron agresiones a cuatro niños. Una docente habría sido despedida el pasado viernes. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se encarga del caso.

La Escuela Infantil La Granja es un 'centro adherido a la Junta de Andalucía' de titularidad privada que se ha unido a una iniciativa específica como es el programa de ayuda a familias para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años).

Las familias de los niños denuncian graves agresiones a los pequeños

El medio local relata que "todo comenzó tras la alerta de un padre" por una "actitud rara" por parte de la docente de los niños cuando acudió a recoger a su hijo. Según este testimonio, gracias a un detective privado y la colocación de cámaras de vigilancia, se pudo ver cómo la mujer daba "un guantazo" a un menor, mientras que a otro le daba "un pellizco en el moflete", entre otras situaciones. Las familias estarían en contacto con las autoridades para prestar declaración.

La fuente citada también recoge las palabras de una mujer que asegura que su hijo fue sometido a duras agresiones cuando lloraba en diversas ocasiones: "Colocó de forma brusca a mi hijo en la silla y antes de marcharse le dio un guantazo en la cara, que hasta le movió la cabeza". Hay conmoción en la localidad. Algunas familias se encuentran "en shock". La investigación sigue en marcha.