Jerez de la FronteraEl Instituto de Educación Secundaria (IES) Francisco Romero Vargas ha expulsado a los alumnos implicados en un caso de acoso escolar en Jerez de la Frontera. El centro educativo ha activado el protocolo de acoso y prevención de conductas autolíticas tras detectar comentarios ofensivos contra una compañera.

La menor recibía notas con expresiones humillantes y amenazantes, incitándola a quitarse la vida como Sandra, la adolescente que se suicidó por el acoso escolar en Sevilla. Todo comenzó el pasado 20 de octubre, cuando el instituto recibió información sobre dichas notas. Ese mismo día, la alumna contó los hechos al profesorado. La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su apoyo a la víctima y a sus familiares en redes sociales.

El centro activó el protocolo de prevención del suicidio

“Móntate un Sandra, calva”, “Ve con cuidado, mi bald”, “Mátate, puta y calva”. Son algunos de los mensajes que recibía la menor que padece un tipo de alopecia, según el ‘Diario de Jerez’. El instituto abrió una investigación para determinar la autoría de las agresiones y ha informado a los familiares de la niña durante el proceso. El 23 de octubre, después de analizar la situación, el centro expulsó a los alumnos implicados en la difusión de los comentarios ofensivos.

El centro también activó el protocolo de prevención del suicidio y conductas autolíticas que ha sido supervisado por la inspección educativa. El IES Francisco Romero Vargas insiste en que seguirán tomando medidas para garantizar la seguridad del alumnado. La familia de la niña ha interpuesto una denuncia en la Policía Nacional.

Piden no contribuir con los bulos en este caso de acoso escolar

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha compartido un mensaje de apoyo a la niña y a sus familiares: “Mi total apoyo a la alumna del IES Romero Vargas y a su familia, y mi condena a los hechos que están sufriendo”. Así, hace un llamamiento para “acelerar el debate sobre el uso de las tecnologías en las aulas” y cómo “pueden estar fomentando el acoso”.

La alcaldesa señala que se necesita “poner todas las herramientas posibles para que ningún menor sufra bullying”. Pero advierte de la necesidad de no contribuir con las noticias falsas: “Y no contribuyamos, nadie, a engordar los bulos ni a multiplicar los acosos”.