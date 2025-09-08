Rocío Amaro 08 SEP 2025 - 14:33h.

A pocos días del inicio del curso, el Colegio Rural El Soto de Barbate, en Cádiz, permanece cerrado por problemas estructurales, generando incertidumbre entre las familias

La Junta propone trasladar a los 16 alumnos al CEIP Los Molinos de Vejer con transporte escolar gratuito, pero la decisión final depende de las familias afectadas

CádizCompuestos y sin colegio. Así se encuentran, a solo dos días del inicio del curso escolar en Andalucía, 16 alumnos de entre tres y nueve años de Barbate, en Cádiz. El Colegio Rural El Soto, que durante más de cinco décadas ha impartido educación en la zona, sigue en una situación de incertidumbre tras el cierre anunciado de manera inesperada a finales de agosto. La medida afecta a los alumnos matriculados para el curso 2025-2026, que todavía no saben dónde ni cuándo comenzarán las clases.

El problema radica, según el centro, es unos problemas estructurales en el edificio, aunque desde el AMPA aseguran que esos problemas se detectaron a finales del curso 2023- 2024 y que durante todo el curso escolar de dicho y año, y del siguiente, el alumnado pudo asistir a las clases regularmente.

Esta misma mañana, representantes del AMPA se han reunido con el delegado de Educación de Cádiz, quien les ha planteado trasladar a todos los alumnos al CEIP Los Molinos, en Vejer de la Frontera, a unos 10 kilómetros de Barbate. La Junta de Andalucía ofrece además transporte escolar gratuito para los estudiantes, pero la decisión final recae en las familias.

Una decisión común

Ahora, las 16 familias afectadas deben reunirse y decidir si aceptan esta opción o buscan alternativas, como la sede de Zahora, que también pertenece al mismo centro rural, pero no cuenta con transporte escolar garantizado. La presidenta del AMPA, Carmen Ruiz Mulas, ha hecho especial hincapié en la idoneidad de continuar en ese centro, más cercano a Barbate, y donde podrían mantener a sus compañeros y profesores de cursos anteriores. Pero de momento, no es una opción.

La decisión de cierre, comunicada con apenas dos semanas de antelación al inicio del curso, ha generado preocupación y desconcierto entre las familias, que lamentan la falta de información oficial y escrita.

En su comunicado, el AMPA solicita además que se les faciliten los informes técnicos sobre el estado del colegio y un calendario aproximado para las obras de acondicionamiento, así como medidas que permitan garantizar la continuidad de la enseñanza en un entorno rural seguro y estable. Las familias destacan que la situación debería alinearse con los compromisos de apoyo a la escuela rural del programa electoral de 2022, que promueve educación de calidad en los pueblos.

Sin tiempo de reacción

El Ayuntamiento de Barbate, presente en la reunión con la Delegación, mostró su disposición a colaborar, aunque señaló la complejidad del caso por encontrarse el colegio en término municipal de Vejer y en una vía pecuaria. Las familias recuerdan, no obstante, que la administración ha gestionado el centro desde finales de los años noventa y consideran que parte de la responsabilidad recae en ella.

Con el curso comenzando el próximo 10 de septiembre, todo indica que los alumnos del Colegio Rural El Soto podrían no iniciar las clases junto al resto de estudiantes andaluces, mientras las familias deliberan sobre la solución planteada por la Delegación de Educación.