Muere una joven de 20 años en un piso de estudiantes en Granada poco después de regresar de las Urgencias de un hospital

GranadaLas investigaciones sobre la muerte de la joven de 22 años en un piso de Granada continúan a la espera de las conclusiones de la autopsia para determinar el motivo concreto del fallecimiento.

Por el momento, el informe inicial de la autopsia no es concluyente, pero no existen indicios de causa violenta. Los investigadores también han enviado muestras a toxicología para determinar con precisión los motivos de la muerte de la estudiante natural de Albacete, según recoge el Ideal.

El fallecimiento de la joven estudiante se produjo el pasado lunes 27 poco después de que acudiese a urgencias por una afección. Fueron las compañeras de piso quienes avisaron a los servicios de emergencia tras el empeoramiento del estado de la chica.

Tres minutos en personarse

La Policía Nacional tardó unos tres minutos en personarse en el lugar de los hechos, en la calle Santa Clotilde de la capital granadina, ha indicado que, a la llegada de la ambulancia a la vivienda, los servicios médicos apenas pudieron "prácticamente certificar su fallecimiento".

Sobre las 9,45 horas se recibía aviso de que la chica se encontraba mal en el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía, que movilizaba a los cuerpos de policía nacional y local, y a servicios sanitarios. Tras someterla a maniobras de reanimación cardiopulmonar, se certificó el fallecimiento, activándose el protocolo judicial como está estipulado.