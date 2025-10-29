La Universidad de Granada realizará un minuto de silencio en memoria de Paula, la joven estudiante de Educación Primaria y Estudios Franceses.

La autopsia de la joven estudiante fallecida en Granada tras acudir a urgencias no es concluyente

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, donde estudiaba la joven de 20 años fallecida en un piso que compartía con otra compañeras, guardará un minuto de silencio este miércoles por la tarde para unirse al dolor de su familiares y amigos. La autopsia que se le ha realizado no ofrece resultados concluyentes, aunque si está claro que no hay indicios de violencia.

El centro ha hecho público un comunicado en el que resalta que "su pérdida deja una huella imborrable entre el profesorado y el estudiantado que compartieron con ella" durante estos años en los que la joven ha cursado el Doble Grado en Educación Primaria y Estudios Franceses.

"En nombre de toda la comunidad universitaria, expresamos nuestro más sincero pésame a su familia, amistades, compañeras, compañeros y profesorado en estos momentos de profundo dolor", se lee en el texto que firma el Decanato de la Facultad, donde estudiaba Paula F.P, según ha informado Granada Hoy.

La Facultad, tras conocerse este martes el fallecimiento de la estudiante albaceteña, suspendió las clases de Estudios Franceses en señal de duelo por Paula. Las autoridades de la Universidad de Granada viajarán a Albacete, su pueblo natal, para acompañar a la familia en estos difíciles momentos. Los compañeros de clase y las compañeras de piso de Paula tendrán un servicio de asistencia psicológica que ha puesto a su disposición desde el Gabinete Psicopedagógico y la Delegación del Rector para la Salud.

Un minuto de silencio en memoria de la joven estudiante de la Universidad de Granada

La Universidad de Granada realizará un minuto de silencio en memoria de la joven estudiante, que falleció este lunes por la tarde en el piso de la calle Santa Clotilde, en Granada capital, después de regresar de las Urgencias al sentirse mal. Agentes de la Policía Nacional acudieron al piso en apenas unos minutos e intentaron reanimar a Paula, que a la llegada de los sanitarios del 112 solo pudieron certificar la muerte de la estudiante.

El cuerpo de la joven fue velado en el Tanatorio Municipal de Albacete y este miércoles tendrá lugar su sepelio. La familia, por su parte, también está a la espera del informe conclusivo de la autopsia para determinar si reclama por una posible negligencia médica, según ha publicado El Digital de Albacete.