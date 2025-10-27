Europa Press Redacción Andalucía 27 OCT 2025 - 16:59h.

Un hombre de 25 años, natural de Sevilla, ha muerto en el hospital en el que tuvo que ser ingresado este fin de semana después de ser víctima de una agresión a las puertas de una discoteca en la localidad gaditana de el Puerto de Santa María.

La Policía Nacional ha confirmado a Europa Press que se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y conocer las causas que motivaron el ataque a este joven sevillano, además de identificar al culpable o culpables de lo ocurrido para su localización y detención.

Trasladado en coma a un hospital de Sevilla

Los primeros en intervenir en el lugar del suceso fueron los agentes de la Policía Local de El Puerto de Santa María, que han derivado la investigación a la Unidad de Delitos Violentos (UDEV) de la Policía Nacional en la Comisaría de esta ciudad.

La víctima fue derivada en un primer momento al Hospital de Puerto Real, siendo más tarde trasladado a un centro hospitalario de Sevilla en coma debido a las heridas sufridas, donde finalmente ha fallecido.

Por el momento no han trascendido más datos de lo ocurrido, aunque la Policía Nacional ha confirmado la muerte del joven y la investigación abierta para clarificar los hechos.