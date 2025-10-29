La Guardia Civil y la Policía Local han activado un dispositivo para localizar al sospechoso, que al parecer había mantenido en pasado una relación sentimental con la víctima

La mujer presentaba lesiones de arma blanca en el pecho, el abdomen y la espalda

Compartir







Una mujer de 35 años, se encuentra en estado grave, tras recibir varias puñaladas, presuntamente a manos de su expareja, este miércoles en Isla Cristina, Huelva. Se busca a su expareja como principal sospechoso, de lo que ya se investiga como un nuevo caso de violencia de género.

Los servicios sanitarios de Emergencias han atendido este miércoles a la víctima, en el lugar, adonde también acudió la Policía Local y la Guardia Civil, que han identificado al supuesto autor de la violenta agresión y se están realizando las gestiones pertinentes para su detención. La mujer presentaba lesiones de arma blanca en el pecho, el abdomen y la espalda, según ha publicado Huelva Información.

La Guardia Civil y la Policía Local han activado un dispositivo para localizar al sospechoso, que al parecer había mantenido en pasado una relación sentimental con la víctima. Por lo que la investigación se enmarca como un posible caso de violencia de género.