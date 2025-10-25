Logo de telecincotelecinco
Valencia
Violencia de género

Investigan como posible violencia machista el asesinato de una mujer en Alicante: hay dos detenidos

Agentes de Policía Nacional
Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género están recabando información del suceso.Policía Nacional

  • Dos detenidos tras la muerte de una mujer en Alicante: investigan posible caso de violencia de género

  • El hallazgo del cadáver se produjo este 24 de octubre en la capital alicantina

AlicanteLa Policía Nacional está investigando como posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Alicante capital. Por estos hechos, ya hay dos personas detenidas, según han informado a EFE.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género están recabando información del suceso que se descubrió este 24 de octubre, al hallar el cadáver de la víctima.

