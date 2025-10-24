La madre del detenido manifestó que su hijo le agredió y amenazó exigiéndole dinero

LugoLa Policía de Lugo ha detenido este jueves a un hombre, residente de la rúa Tino Grandio, por un supuesto delito de violencia doméstica contra su madre.

Tal y como ha traslado el Ayuntamiento de Lugo en un comunicado, los agentes fueron comisionados por la Sala del 092 tras recibir un aviso por una supuesta discusión y pelea entre una mujer y un hombre.

Al llegar, se encontraron con la mujer, que era la madre del detenido, quien manifestó que su hijo le amenazó exigiéndole dinero. Por su parte, uno de los hermanos del hombre, también presente, aportó que había agredido físicamente a su madre por este motivo, al mismo tiempo que les amenazaba de muerte.

"Agresividad y nerviosismo"

Un relato que coincidió con el de un testimonio de los hechos, que aseguro a los agentes que observó como el hombre agredía a la mujer.

En este contexto, los agentes comprobaron que el hombre se encontraba en un estado de "agresividad y nerviosismo", que hizo necesaria su inmovilización.

Con todo, se procedió a su detención por un supuesto delito de violencia doméstica, siendo trasladado a dependencias policiales donde se instruyen diligencias para el Juzgado de Guardia.