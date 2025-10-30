En el lugar del siniestro han intervenido los Bomberos de Granada, junto con Guardia Civil y Policía Local

Muere una mujer en un incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava, Ciudad Real

Compartir







Un total de cuatro personas han resultado heridas a causa de una deflagración de gas que ha provocado un incendio este jueves en una vivienda en la localidad granadina de Atarfe. Además, alrededor de una veintena de vecinos de seis viviendas han sido desalojados del bloque afectado por el incidente.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso se ha producido a las 19,57 horas, cuando más de una veintena de vecinos ha alertado al centro de coordinación por una deflagración y posterior incendio de un ático en un bloque de viviendas de dos plantas, ubicado en la calle Alcoholera.

En el lugar del siniestro han intervenido los Bomberos de Granada, junto con Guardia Civil y Policía Local, con la colaboración de la agrupación de voluntariado de Protección Civil de la localidad y la compañía suministradora de gas.

Según fuentes del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, tres pacientes han resultado heridos con quemaduras, junto con un miembro del servicio de extinción de incendios y salvamento que ha sufrido una lesión por la caída de una estructura.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otras dos personas han sido atendidas en el lugar con crisis de ansiedad y lesiones de carácter leve. Una veintena de vecinos de seis viviendas permanece desalojada del bloque de viviendas afectado por la deflagración hasta que se determine si el mismo ha sufrido daños estructurales.