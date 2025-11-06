Rocío Amaro 06 NOV 2025 - 14:39h.

La Policía Local de Puente Genil ha incautado una cámara oculta, un pinganillo y otros dispositivos con los que un aspirante pretendía copiar en el examen para recuperar puntos del carné

La Dirección General de Tráfico y la Policía Local recuerdan que el fraude en estos exámenes también puede tener consecuencias penales

CórdobaLa Policía Local de Puente Genil, en Córdoba, ha tenido que actuar en el centro de exámenes de conductores del municipio tras el aviso de los examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT), que detectaron la actitud sospechosa de una persona que realizaba la prueba teórica para recuperar puntos del carné de conducir.

Durante la actuación, los agentes localizaron e incautaron varios dispositivos electrónicos presuntamente utilizados para cometer un fraude: "una cámara oculta, un pinganillo, un conector wifi, batería externa, cableado" y otros elementos tecnológicos adaptados para copiar en el examen de forma remota.

Desde la Jefatura de Policía Local recuerdan que este tipo de conductas vulneran la legalidad y pueden derivar tanto en sanciones administrativas como en posibles responsabilidades penales. "Recordamos que este tipo de conductas suponen un intento de vulnerar la legalidad y pueden tener consecuencias graves", insisten.

Recuperar puntos no es un trámite menor

Los cursos y exámenes para recuperar puntos del permiso de conducir son obligatorios para los conductores que han perdido parcial o totalmente su saldo en el carné. Dependiendo del caso, es necesario realizar un curso de sensibilización y reeducación vial de 12 o 24 horas, y en algunos supuestos, superar además una prueba teórica en la DGT.

Cometer fraude en este proceso no solo invalida el examen, sino que puede suponer multas, inhabilitación para presentarse de nuevo y, si se acredita delito, incluso penas de prisión.

Conducir sin puntos, un delito

Circular con el permiso retirado o sin puntos no es una infracción leve, ya que el Código Penal establece penas de hasta 6 meses de prisión, multa económica o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes sean sorprendidos conduciendo sin autorización vigente.