El mural del artista murciano Jota López compite en los premios de Street Art Cities, la mayor plataforma internacional de arte urbano

La obra forma parte del proyecto VDRground y ya es uno de los murales más fotografiados del municipio cordobés de Villa del Río

CórdobaVilla del Río, un municipio de poco más de 7.000 habitantes en la provincia de Córdoba, se ha colado en el mapa internacional del arte urbano. El mural del artista murciano Jota López, pintado en la fachada del edificio Los Lirios, ha sido nominado a mejor mural del mundo en los premios que cada año concede Street Art Cities, la mayor comunidad global dedicada a documentar y promover intervenciones artísticas en el espacio público.

La obra forma parte del proyecto VDRground, coordinado por Javier Tarín y enmarcado en la X Bienal de Arte de Villa del Río, que ya ha llenado la localidad de diez murales en los últimos años. Este, en concreto, se ha convertido en el más fotografiado, comentado y compartido del municipio. Y ahora aspira a medirse con producciones urbanas de ciudades como Berlín, Sídney, Buenos Aires o Montreal.

"La obra representa a una joven de mirada firme e imponente, envuelta en una atmósfera dulce y floral, que a través del color y la composición transmite la fuerza del crecimiento y la fragilidad de la vida", explicó el propio artista al finalizarla. En ella se condensan los elementos que han convertido a Jota López en uno de los muralistas emergentes más reconocibles del país. Retrato, color digital, estética retro y un uso del glitch art que introduce distorsiones visuales sobre la figura principal.

Un impacto inmediato en el pueblo

La reacción en el pequeño municipio cordobés no se ha hecho esperar y las redes sociales de Villa de Río están colmadas de mensajes de apoyo e ilusión. "Qué maravilla pasear por ese lugar y encontrarse esa obra de arte", escribía una vecina. Otro usuario celebraba que "mi barrio ahora tiene otra dimensión", mientras muchos han coincidido en la misma idea: "es espectacular, tengo la fortuna de verlo a diario".

Para el Ayuntamiento esta nominación no es solo un reconocimiento a la espectacularidad de la imagen, es mucho más. "Es un orgullo para nuestro pueblo contar con su talento y con esta obra, que representa una parte del alma creativa de Villa del Río", señalan desde el área de Cultura, que ha animado a los vecinos a participar en la votación de la plataforma internacional y apoyar de esta forma su candidatura.

Un artista con trayectoria internacional

"Hola, soy Jota López, artista urbano y diseñador 3D de la Región de Murcia". Así se define en su página web el autor, que comenzó en el graffiti y que hoy trabaja en murales de gran formato dentro y fuera de España. Él mismo resume su estilo como un "retrato abstracto con una línea retro-new wave", siempre en busca de "efectos ópticos que jueguen con el público de la calle". Algo que queda demostrado en la pieza de Villa del Río, donde se puede apreciar una figura femenina de grandes dimensiones, flotando entre flores que crecen desde abajo hasta alcanzar la parte superior del edificio, en un degradado que mezcla dulzura y contundencia.

El proyecto VDRground, en el que se enmarca la obra, ha convertido varias fachadas de Villa del Río en un recorrido de arte contemporáneo al aire libre. Esta tercera edición ha estado integrada en la Bienal y ha consolidado el vínculo entre el muralismo y la vida cotidiana del municipio, convirtiendo lo que antes era una pared anónima, en un punto de encuentro y de referencia cultural.

La votación está abierta en la web oficial de Street Art Cities y el proceso incluye una sencilla validación por correo electrónico para evitar posibles fraudes. Mientras tanto, a la espera de la resolución de la competición, el mural sigue llenando móviles, stories y paseos de vecinos y curiosos.