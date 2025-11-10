La zona de acceso se cerró para registrar varias naves donde se sospechada que se podría almacenar droga

Los narcos que hirieron al policía en Sevilla tenían armas de guerra con las que atravesaron el vehículo y el chaleco antibalas: "A por los perros"

SevillaLa Policía Nacional despliega un nuevo dispositivo contra el tráfico de drogas en unas naves ubicadas en la zona conocida como Camino de los Toruños, en Isla Mayor, Sevilla. Se trata de la continuación de la operación que se llevó a cabo el sábado, cuando un agente resultó herido grave de un disparo, según 'EFE'.

La zona de acceso se cerró para registrar varias naves donde se sospechada que se podría almacenar droga como guarderías, aprovechando su cercanía al cauce del Guadalquivir.

Incautan más de 4.500 kilos de hachís

Las autoridades han incautado más de 4.500 kilos de hach�ís tras localizar un cargamento de 3.800 kilos que eran transportados en una lancha que fue interceptada. Este domingo también intervinieron 700 kilos de la misma sustancia y se han recuperado dos vehículos que aparecían como robados.

La investigación sigue abierta para proceder a la identificación y detención de los autores materiales de los hechos, para lo que se mantiene desplegado un dispositivo policial. Los hechos ocurrieron en la nave industrial de Isla Mayor durante una operación de vigilancia de lucha contra el narcotráfico. Los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) -junto a otras unidades policiales- trabajaban desde la madrugada en esta investigación.